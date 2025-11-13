《中國要聞》上交所副總經理傅浩：科創板外資參與度愈來愈高

在今日舉行的上海證券交易所國際投資者大會上，上海證券交易所副總經理傅浩表示，2025年上半年，科創板整體研發投入佔比接近13%，超淨利潤2.8倍。截至目前，科創板匯聚592家上市公司，總市值超10萬億（人民幣．下同），累計融資超1.1萬億元，在集成電路、生物醫藥、人工智能、高端裝備等領域形成了完整的「鏈群式」產業格局。



*科創板堅持創新，「科八條」改革優化併購重組機制*



傅浩指出，自設立之初，科創板便突破傳統盈利門檻，允許未盈利企業、紅籌企業及特殊股權架構企業上市。近兩年來不斷完善制度供給，在發行端推出科創板「1+6」政策組合，並將第五套上市標準進一步擴圍至人工智能、商業航天等前沿領域；持續監管端，實施「科八條」改革，優化併購重組機制，2024年9月以來新增重大資產重組交易145單，創新性、代表性案例接連湧現；同時率先推出第二類限制性股票制度，累計800餘單股權激勵計劃覆蓋24萬研發人員。



他表示，堅信在這樣持續創新、公開透明的生態環境引導下，未來科創板有望湧現一批世界級的「明星」科技企業，正如科創板的英文名STAR Market所寄予的美好願景一樣，擁有更多的rising star companies。



*科創板具有國際基因，外資參與度愈來愈高*



傅浩還指出，科創板有著很強的國際基因，有著對國際投資者友好的投資生態，正發展成為一個國際化的市場。首先，科創板上市公司的經營是國際化的。以生物醫藥公司為例，近年來中國生物醫藥行業的BD(Business Development)快速增長，根據全球生物醫藥行業數據與分析機構Deal Forma的統計數據，今年以來中國相關BD交易已佔全球總交易量的38%。科創板創新藥公司出海成果顯著。



其次，科創板外資參與度愈來愈高。目前，國際投資者通過QFII、RQFII、滬港通等渠道，已經廣泛投資於科創板公司及相關指數及ETF產品中。科創板已形成33條覆蓋「寬基+主題+策略」的科創板指數，跟蹤產品規模超3000億元，科創芯片ETF、科創50ETF榮膺外資持有境內A股ETF市值最多產品的第3名和第4名。

