《中歐關係》中國歐盟商會上海分會：建議出台「一個上海政策」

中國歐盟商會上海分會12日發布《2025/2026上海建議書》，提出五項主要建議，包括出台「一個上海政策」，加強各區間協調聯動；進一步提升城市整體國際化水平；支持中小企業發展；增強上海在綠色轉型中的競爭力；加強上海及長三角地區的供應鏈韌性。



《建議書》建議出台「一個上海政策」，希望將上海打造為外商投資「單一入口」，使外資企業只需符合一套運營條件，即可在全市各行政區開展業務，並將上海自由貿易試驗區政策紅利推廣至全市範圍。同時，進一步提升上海對外國公民及外資企業的國際吸引力，優化外籍人士稅收政策，提供更合理的生活成本控制及更便捷的國際互聯網接入服務。



《建議書》還提出，將中小企業視為新的增長領域，建議通過拓寬融資渠道、提高透明度等方式，助力中小企業擴大經營規模。增強上海在綠色轉型中的競爭力，通過改善電網接入條件、實行公平定價機制及提供激勵政策，助力企業獲取可再生能源。此外，希望加強上海及長三角地區的供應鏈韌性，並發揮其在貿易問題（含出口管制）中的協調作用。



中國歐盟商會全國副主席、上海分會主席代開樂（Carlo D’Andrea）表示：「我們超過67%的會員都認為，上海是中國最適合開展商業活動的城市，但是我們相信，這還不夠，上海完全可以變得更好」。他指出，上海是國際及歐洲企業的聚集地，目前上海有超過8萬家外資企業，逾千家跨國公司的地區總部，外資企業貢獻了上海25%的GDP及33%的稅收收入，同時貢獻了上海對外貿易進出口總值的66%。此外，中國歐盟商會上海分會的會員約為560家，佔中國歐盟商會會員總數的三分之一，是中國歐盟商會規模最大的地方分會。

《經濟通通訊社13日專訊》