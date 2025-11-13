《Ａ場新股》沐曦股份科創板IPO註冊申請獲中證監同意

中國證監會同意沐曦集成電路（上海）股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市的註冊申請。
沐曦股份成立於2020年，是內地GPU芯片頭部企業，其科創板IPO於今年6月30日獲受理，10月24日通過上交所上市審核委員會審議。招股書顯示，沐曦上市前最後一輪融資估值已突破210億元人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
13/11/2025 17:38
中國證監會同意沐曦集成電路（上海）股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市的註冊申請。
沐曦股份成立於2020年，是內地GPU芯片頭部企業，其科創板IPO於今年6月30日獲受理，10月24日通過上交所上市審核委員會審議。招股書顯示，沐曦上市前最後一輪融資估值已突破210億元人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
上一篇新聞︰13/11/2025 17:39 《滬╱深股通》寧德時代（３００７５０）為深股通十大成交活躍…
13/11/2025 18:03 【數據解讀】人行主管媒體：政府債券快發多發，短期對貸款有一定替代
13/11/2025 17:58 【數據解讀】人行主管媒體：M1、M2剪刀差收窄，反映投資消費回暖等積極信號
13/11/2025 17:47 【ＡＩ】螞蟻集團與浙江大學簽約，共建大數據認知計算聯合研究中心
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N