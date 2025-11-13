《Ａ場新股》沐曦股份科創板IPO註冊申請獲中證監同意

中國證監會同意沐曦集成電路（上海）股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市的註冊申請。



沐曦股份成立於2020年，是內地GPU芯片頭部企業，其科創板IPO於今年6月30日獲受理，10月24日通過上交所上市審核委員會審議。招股書顯示，沐曦上市前最後一輪融資估值已突破210億元人民幣。

《經濟通通訊社13日專訊》