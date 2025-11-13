【雙１１】今年「雙11」購物節全網電商銷售額約1.7萬億元，促銷周期最長

線上零售數據分析平台「星圖數據」公布，2025年「雙11」購物節期間，綜合電商、即時零售及社區團購的全網電商銷售總額約1.7萬億元（人民幣．下同），按年增長14.2%。



今年淘寶和京東(09618)的「雙11」活動均持續至11月14日才結束，這是17年來啟動最早、周期最長的「雙11」購物節。星圖數據顯示，2024年「雙11」期間綜合電商平台、直播電商平台累積銷售額為1.44萬億元。



該機構提醒稱，受2025年「雙11」大促周期調整影響，各平台促銷時段與規則與去年存在差異，按年數據可比性受限，因此相關增長率指標僅供趨勢參考。



*家電手機及服裝銷售額佔多，社區團購銷售額減35%*



星圖數據指出，今年「雙11」各大平台不再只是捲價格、拼流量，而是以即時零售與AI技術為雙引擎，推動消費體驗的全面升級。數據顯示，「雙11」綜合電商銷售總額約1.62萬億元，年增12.3%，阿里巴巴(09988)的天貓、京東和抖音分列前三；即時零售銷售額為670億元，年增1.38倍，美團閃購(03690)、淘寶閃購和京東秒送分別居前三；社區團購銷售額90億元，年減35.3%。



從品類來看，綜合電商平台銷售額前三品類分別為：家用電器銷售額佔比為16.5%；手機數碼銷售額佔比14.6%；以及服裝銷售額佔比14%。

《經濟通通訊社13日專訊》