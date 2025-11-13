特斯拉上海超級工廠10月出口逾3.5萬輛，創2年來單月最高紀錄

據最新數據顯示，特斯拉上海超級工廠10月出口超3.5萬輛，創2年來單月最高出口紀錄。特斯拉Model Y車型出口量同比大幅增長214%。



報道引述特斯拉中國有關人士介紹，每個季度初，上海超級工廠大量新車發往歐洲、亞太等其他地區，直接反映出特斯拉在全球市場的持續熱銷。歐洲、韓國等市場大批特斯拉用戶對中國產Model Y車型的質量給予高度認可。

《經濟通通訊社13日專訊》