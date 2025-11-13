《中國要聞》茅台基金等新設數字科技股權投資合夥企業，出資額20億

企查查顯示，近日，金石深合(貴州)數字科技股權投資合夥企業(有限合夥)成立，出資額20億元人民幣，經營範圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理等活動。
企查查股權穿透顯示，該企業由茅台金石(貴州)產業發展基金合夥企業(有限合夥)、茅台(貴州)私募基金管理有限公司、中信證券全資子公司中信金石投資有限公司等共同出資。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/11/2025 14:03
