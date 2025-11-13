  • 會員
13/11/2025 17:14

【聚焦數據】10月末社融規模存量437.72萬億元，同比增8.5%

　　人行發布數據顯示，初步統計，2025年10月末社會融資規模存量為437.72萬億元（人民幣．下同），同比增長8.5%。

　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為267.01萬億元，同比增長6.3%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.15萬億元，同比下降16.9%；委託貸款餘額為11.34萬億元，同比增長1%；信託貸款餘額為4.52萬億元，同比增長5.6%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.15萬億元，同比下降2.2%；企業債券餘額為33.68萬億元，同比增長4.9%；政府債券餘額為93.03萬億元，同比增長19.2%；非金融企業境內股票餘額為12.11萬億元，同比增長4.1%。

　　從結構看，10月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61%，同比低1.3個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比持平；委託貸款餘額佔比2.6%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比低0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比持平；企業債券餘額佔比7.7%，同比低0.3個百分點；政府債券餘額佔比21.3%，同比高2個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.1個百分點。
《經濟通通訊社13日專訊》

