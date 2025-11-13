【雙１１】美團閃購平台成交額、下單用戶數和人均消費金額創新高

美團閃購公布「雙11」全周期數據，10月31日至11月11日，美團閃購平台成交額、下單用戶數和人均消費金額創下新高。不過，平台成交額及下單用戶數，官方沒公布具體數據，人均消費金額也沒有具體金額，僅指用戶人均消費金額增長近30%，是因為手機、白酒、運動鞋服、運動相機、化妝水等近400個品類銷量同比增長超100%，翻倍增長的商品種類大幅增加，高單價商品更快增長，帶動用戶人均消費金額增長近30%。



*「95後」「00後」為今年閃購「雙11」主力軍*



Apple、華為、小米、茅台、劍南春、美素佳兒、愛他美等超800個品牌銷量同比增長超100%；入駐美團「品牌官旗閃電倉」後，數百個品牌官方旗艦店整體銷量較「雙11」前同比增長近400%。



「95後」「00後」成為今年閃購「雙11」主力軍，不蹲快遞、湊滿減、等預售，隨時隨地購買更多類別、更新品類、更高單價的商品，成為「雙11」購物「新姿勢」。



在近400個商品品類銷量同比翻倍、高單價商品更快增長的基礎上，大量傳統電商品類和新鮮品類商品賣爆：移動空調、運動相機、翡翠、黃金、運動鞋服、咖啡機、遊戲機、鉑金、光學眼鏡等銷量同比增長均超10倍。

《經濟通通訊社13日專訊》