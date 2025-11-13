  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

13/11/2025 08:57

【雙１１】美團閃購平台成交額、下單用戶數和人均消費金額創新高

　　美團閃購公布「雙11」全周期數據，10月31日至11月11日，美團閃購平台成交額、下單用戶數和人均消費金額創下新高。不過，平台成交額及下單用戶數，官方沒公布具體數據，人均消費金額也沒有具體金額，僅指用戶人均消費金額增長近30%，是因為手機、白酒、運動鞋服、運動相機、化妝水等近400個品類銷量同比增長超100%，翻倍增長的商品種類大幅增加，高單價商品更快增長，帶動用戶人均消費金額增長近30%。

*「95後」「00後」為今年閃購「雙11」主力軍*

　　Apple、華為、小米、茅台、劍南春、美素佳兒、愛他美等超800個品牌銷量同比增長超100%；入駐美團「品牌官旗閃電倉」後，數百個品牌官方旗艦店整體銷量較「雙11」前同比增長近400%。

　　「95後」「00後」成為今年閃購「雙11」主力軍，不蹲快遞、湊滿減、等預售，隨時隨地購買更多類別、更新品類、更高單價的商品，成為「雙11」購物「新姿勢」。

　　在近400個商品品類銷量同比翻倍、高單價商品更快增長的基礎上，大量傳統電商品類和新鮮品類商品賣爆：移動空調、運動相機、翡翠、黃金、運動鞋服、咖啡機、遊戲機、鉑金、光學眼鏡等銷量同比增長均超10倍。
《經濟通通訊社13日專訊》

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區