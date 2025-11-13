《Ａ股行情》滬綜指低開0.09%，瑞銀維持對中國股票超配評級

滬深股市今早繼續低開，滬綜指低開0.09%，報3996.51點，深成指及創業板指同樣低開0.09%，石油、海南自貿概念股盤初走弱。



A股近日震盪調整，長遠仍獲大行看好。瑞銀集團報告表示，明年第一季度新興市場股票可能繼續跑贏美股，但此後回報將放緩，全年漲幅限制在7%至9%之間。該行策略師認為中國股市估值和資金流狀況良好，維持對中國股票的超配評級，並看好中國勝於印度。



外圍方面，歐盟醞釀取消對進口小額包裹免稅的政策，劍指來自中國的小包裹，這一變化將對中國零售商造成重大影響。法國正急於在最後時刻修訂該計劃，將目前定在2028年的取消時點提前至2026年。早前法國針對中國快時尚零售商SHEIN採取行動，因為其網站銷售兒童外形性玩偶，法國一度迫使SHEIN停止了在該國境內的線上運營。



另外，有數據機構公布，今年「雙11」購物節期間，綜合電商、即時零售及社區團購的全網電商銷售總額約1.7萬億元(人民幣．下同)，按年增長14.2%。至於美團閃購則官宣雙11全周期(10月31日至11月11日)，平台成交額、下單用戶數和人均消費金額創下新高。



人民銀行今日進行1900億元7天期逆回購，公開市場有928億元逆回購到期，即今日淨投放972億元。

《經濟通通訊社13日專訊》