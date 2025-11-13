  • 會員
13/11/2025 11:36

《Ａ股行情》滬指半日收升0.4%，創業板指彈2.7%，鋰電概念強勢

　　滬深股市低開高走，滬綜指半日收升0.44%，報4017.94點，深成指升1.8%，創業板指彈2.68%；兩市上午成交額12585億元（人民幣．下同），較上個交易日增11億元。

　　盤面上，鋰電池板塊掀漲停潮，天賜材料(深:002709)、融捷股份(深:002192)等近30股漲停。光伏亦止跌反彈，上能電氣(深:300827)升20%封板。昨日（12日）光伏股全面走弱，事源有網傳截圖顯示，晶澳科技(深:002459)高層稱多晶硅「產能收儲平台黃了」，市場擔憂「反內捲」政策可能生變，導致板塊急跌。

　　晶澳科技當晚發公告否認關於多晶硅收儲失敗的傳言，稱公司董事會秘書未在任何內部或外部會議上發表過網傳言論。相關內容系網絡謠傳，嚴重誤導公眾認知，損害公司及行業聲譽。針對不實言論的傳播行為，公司保留通過法律途徑追究相關責任的權利。

　　下跌方面，銀行、石油及消費股等下調；「三桶油」齊挫，中國石油(滬:601857)、中國石化(滬:600028)及中國海油(滬:600938)跌幅由1.2%至2.9%。油價周三每桶下跌超過2美元，因OPEC發布報告稱全球石油供應將在2026年與需求持平，這標誌著其預測進一步從供應短缺轉向供需平衡
《經濟通通訊社13日專訊》

