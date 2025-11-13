《Ａ股行情》滬綜指收升0.73%止兩連跌，盤中見4030點逾十年新高

A股市場今日震盪反彈，滬綜指刷新逾十年高，盤中見4030.40點，收市報4029.50點，升幅0.73%，結束兩連跌；深成指亦升1.78%，創業板指漲2.55%。滬深兩市成交額2.04萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升969億元或5%。



內地明天公布10月經濟數據，《路透》綜合逾40家機構預估中值顯示，假期因素以及出口放緩使得工業生產景氣有所回落，加上基數抬升，預計10月規模以上工業增加值同比增速降至5.5%。1-10月固定資產投資同比降幅或小幅走闊至0.8%。



盤面上，鋰電板塊大漲，寧德時代(深:300750)收升7.6%，報415.6元；寧德時代與海博思創(滬:688411)將在電池及系統產品供應合作，摩根士丹利發布研報稱，這證實了全球對儲能的強勁需求以及高端產品的短缺。該行認為，合作進一步鞏固寧德時代在儲能價值鏈的龍頭地位，重申對寧德時代A股的「超配」評級，對寧德時代A股目標價為490元。



另外，大消費板塊再度表現活躍，旅遊、服飾升幅靠前，三夫戶外(深:002780)等多股漲停。近期，張家界七星山荒野求生賽事火爆全網，選手們的求生經歷和頑強精神引發熱議。英國著名探險家貝爾也利用社交平台發聲，點讚該賽事並鼓勵參賽選手。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4702.07 +1.21 上證指數 4029.50 +0.73 8764.01 深證成指 13476.52 +1.78 11655.60 創業板指 3201.75 +2.55 科創50 1399.29 +1.44 B股指數 258.10 +0.42 1.02 深證B指 1322.64 +0.08 0.45

《經濟通通訊社13日專訊》