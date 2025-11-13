  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

13/11/2025 15:10

《Ａ股行情》滬綜指收升0.73%止兩連跌，盤中見4030點逾十年新高

　　A股市場今日震盪反彈，滬綜指刷新逾十年高，盤中見4030.40點，收市報4029.50點，升幅0.73%，結束兩連跌；深成指亦升1.78%，創業板指漲2.55%。滬深兩市成交額2.04萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升969億元或5%。

　　內地明天公布10月經濟數據，《路透》綜合逾40家機構預估中值顯示，假期因素以及出口放緩使得工業生產景氣有所回落，加上基數抬升，預計10月規模以上工業增加值同比增速降至5.5%。1-10月固定資產投資同比降幅或小幅走闊至0.8%。

　　盤面上，鋰電板塊大漲，寧德時代(深:300750)收升7.6%，報415.6元；寧德時代與海博思創(滬:688411)將在電池及系統產品供應合作，摩根士丹利發布研報稱，這證實了全球對儲能的強勁需求以及高端產品的短缺。該行認為，合作進一步鞏固寧德時代在儲能價值鏈的龍頭地位，重申對寧德時代A股的「超配」評級，對寧德時代A股目標價為490元。

　　另外，大消費板塊再度表現活躍，旅遊、服飾升幅靠前，三夫戶外(深:002780)等多股漲停。近期，張家界七星山荒野求生賽事火爆全網，選手們的求生經歷和頑強精神引發熱議。英國著名探險家貝爾也利用社交平台發聲，點讚該賽事並鼓勵參賽選手。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004702.07+1.21　
上證指數4029.50+0.738764.01
深證成指13476.52+1.7811655.60
創業板指3201.75+2.55　
科創501399.29+1.44　
B股指數258.10+0.421.02
深證B指1322.64+0.080.45

《經濟通通訊社13日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

暴力企業化、人道靠邊站的蘇丹悲歌

13/11/2025 12:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區