《Ａ股行情》滬綜指收升0.73%止兩連跌，盤中見4030點逾十年新高

A股市場今日震盪反彈，滬綜指刷新逾十年高，盤中見4030.40點，收市報4029.50點，升幅0.73%，結束兩連跌；深成指亦升1.78%，創業板指漲2.55%。滬深兩市成交額2.04萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升969億元或5%。
內地明天公布10月經濟數據，《路透》綜合逾40家機構預估中值顯示，假期因素以及出口放緩使得工業生產景氣有所回落，加上基數抬升，預計10月規模以上工業增加值同比增速降至5.5%。1-10月固定資產投資同比降幅或小幅走闊至0.8%。
盤面上，鋰電板塊大漲，寧德時代(深:300750)收升7.6%，報415.6元；寧德時代與海博思創(滬:688411)將在電池及系統產品供應合作，摩根士丹利發布研報稱，這證實了全球對儲能的強勁需求以及高端產品的短缺。該行認為，合作進一步鞏固寧德時代在儲能價值鏈的龍頭地位，重申對寧德時代A股的「超配」評級，對寧德時代A股目標價為490元。
另外，大消費板塊再度表現活躍，旅遊、服飾升幅靠前，三夫戶外(深:002780)等多股漲停。近期，張家界七星山荒野求生賽事火爆全網，選手們的求生經歷和頑強精神引發熱議。英國著名探險家貝爾也利用社交平台發聲，點讚該賽事並鼓勵參賽選手。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4702.07
|+1.21
|上證指數
|4029.50
|+0.73
|8764.01
|深證成指
|13476.52
|+1.78
|11655.60
|創業板指
|3201.75
|+2.55
|科創50
|1399.29
|+1.44
|B股指數
|258.10
|+0.42
|1.02
|深證B指
|1322.64
|+0.08
|0.45
《經濟通通訊社13日專訊》
