中國稅務部門據報要求亞馬遜等電商提交銷售數據，以向中國賣家追稅

據《彭博》引述消息人士報道，中國稅務部門首次要求包括亞馬遜公司在內的電商巨頭交出銷售數據，以打擊利用跨境電商平台逃稅的商家。報道形容，此舉在中國極為罕見。根據Marketplace Pulse9月的報告，中國賣家如今已佔亞馬遜全球活躍賣家數量的一半以上，這是他們首次在所有國際市場中突破50%大關。



報道引述多位線上賣家透露，過去幾個月，中國各地稅務局要求主要平台上報部分中國商家的第三季收入，以遏止銷售額虛報現象。



報道指，亞馬遜自10月中旬開始提交數據；包括阿里巴巴(09988)旗下速賣通(AliExpress)、拼多多旗下Temu，以及SHEIN等中國電商平台，在數周前接到通知後已提交數據。



消息人士稱，這些數據讓監管機構更清楚掌握跨境電商出口商的真實銷售情況，而這些數字往往遠高於商家先前向稅務局申報的金額。若商家修正申報以符合平台數據，可能將面臨高達13%的增值稅及企業所得稅補繳，補稅金額可能將吞噬獲利空間。



多名在亞馬遜等平台賣家透露，陸續收到當地稅務部門發來的短訊，要求立即繳稅。其中，兩位註冊在經濟較弱地區的商家說，已接到當地稅務人員的電話或上門催繳通知。



報道直言，此舉推出之際，中國對財政收入的需求壓倒了其支持較小出口商的願望；這些出口商一直受到特朗普新關稅的困擾。

