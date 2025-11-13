《經濟時評》花旗余向榮：料中國明年降息20基點、降準50基點，對沖經濟下行壓力

據《界面新聞》報道，花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮今日在2025年花旗中國峰會媒體圓桌會上表示，在前三季度已實現5.2%的基礎上，今年全年中國5%的增速目標可以實現。明年是「十五五」開局之年且中美達成階段性貿易協議，預計明年增長目標還是維持在「5%左右」。



宏觀政策上，余向榮預計，力度預計比今年有所加強。貨幣政策方面，預計2026年將降息20個基點、降準50個基點。這主要是為了維持寬鬆的貨幣環境預期，並對沖經濟下行壓力。這種相對溫和的調整幅度，源於當前貨幣政策空間面臨的現實約束。目前，7天逆回購政策利率已處於1.4%的低位，銀行淨息差收窄至歷史最低的1.4%，這制約了大幅降息的空間。



*明年超長期特別國債額度料較今年增加*



余向榮又表示，明年財政政策仍將發揮主導作用，並保持一定的擴張性：預計一般公共預算赤字為GDP的4%，其中民生支出佔比將有所提高；超長期特別國債額度1.6萬億元(人民幣．下同)，比2025年高0.3萬億元，用於支持「兩重兩新」；地方政府專項債額度4.9萬億元，其中4.1萬億元用於支持經濟增長（比2025年高0.5萬億），8000億元用於地方政府化債。綜合來看，預計2026年用於穩經濟的廣義財政赤字規模將達到11.8萬億元左右，相當於GDP的7.9%，比2025年增加1萬億元或GDP的0.4%。

《經濟通通訊社13日專訊》