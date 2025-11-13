【聚焦數據】10月新增人民幣貸款2200億元，遜預期

人民銀行公布，前十個月人民幣貸款增加14.97萬億元（人民幣．下同），按上月公布的前三季度人民幣貸款增加14.75萬億元計算，10月人民幣貸款增加2200億元，低於預期的5000億元，亦較9月的1.29萬億元大幅回落。



分部門看，前十個月，住戶貸款增加7396億元，其中，短期貸款減少5170億元，中長期貸款增加1.26萬億元；企（事）業單位貸款增加13.79萬億元，其中，短期貸款增加4.34萬億元，中長期貸款增加8.32萬億元，票據融資增加9758億元；非銀行業金融機構貸款減少185億元。



10月末，本外幣貸款餘額274.54萬億元，同比增長6.3%。月末人民幣貸款餘額270.61萬億元，同比增長6.5%。



10月末，外幣貸款餘額5546億美元，同比下降3%。前十個月外幣貸款增加125億美元。



*10月人民幣存款增加6100億元，較9月大幅回落*



存款方面，前十個月人民幣存款增加23.32萬億元。按上月公布的前三季度人民幣存款增加22.71萬億元計算，10月人民幣存款增加6100億元，較9月的2.21萬億元大幅回落。



前十個月，住戶存款增加11.39萬億元，非金融企業存款增加4447億元，財政性存款增加2.09萬億元，非銀行業金融機構存款增加6.66萬億元。



10月末，本外幣存款餘額332.92萬億元，同比增長8.3%。月末人民幣存款餘額325.55萬億元，同比增長8%。



10月末，外幣存款餘額1.04萬億美元，同比增長24.3%。前十個月外幣存款增加1866億美元。

《經濟通通訊社13日專訊》