【聚焦數據】內地10月末M2增8.2%略勝預期，M1增速收窄至6.2%

人民銀行公布，10月末，廣義貨幣(M2)餘額335.13萬億元（人民幣．下同），同比增長8.2%，增幅略勝於預期的8.1%，但較9月末的8.4%收窄。
狹義貨幣(M1)餘額112萬億元，同比增長6.2%，增速亦較9月末的7.2%回落。
流通中貨幣(M0)餘額13.55萬億元，同比增長10.6%。前十個月淨投放現金7284億元。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/11/2025 17:18
