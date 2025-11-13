  • 會員
13/11/2025 16:48

路透：中國證監會主席吳清因健康問題請辭

　　據《路透》引述知情消息人士透露，中國證監會主席吳清已向有關部門表達了辭職意願，理由是健康問題。

　　報道指，這一人事動向有些突然且意外。吳清於2024年2月被任命為中國證監會主席。目前尚不清楚他的請辭是否獲批以及他將於何時卸任。

　　報道並指，吳清、中國證監會和國務院新聞辦公室暫未回應置評請求。

*作風強硬，曾被稱為「券商屠夫」*

　　60歲的吳清出任中證監主席之前，是上海副市長；而他在2017年底進入上海市政府之前，曾擔任上海證券交易所理事長、黨委書記近兩年，也曾在中證監擔任各種職務。

　　2005年，吳清任中證監風險處置辦主任，專責問題券商的風險處置，因作風強硬而被業界稱為「券商屠夫」，數年間共處置了包括南方證券、閩發證券、「德隆系」券商等逾30間違規的證券公司，其中26間進入司法破產程序、5間以其他方式結業。

　　2009年，吳清轉任中證監基金部主任。從2009年6月的「張野案」到2016年7月公布的「劉海」、「塗強」案，均是證監會近年來對基金經理「老鼠倉」行為最為嚴厲迅速的處罰，其中中證監對「張野案」從立案到審理完畢僅用了47個工作日。
 
《經濟通通訊社13日專訊》

