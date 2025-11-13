  • 會員
13/11/2025 17:02

《中國要聞》市監總局：加強反不正當競爭等執法，深入治理低價傾銷

　　據《中國市場監管報》報道，國家市場監督管理總局黨組書記、局長羅文接受訪談表示，針對部分領域出現的「內捲式」競爭問題，市場監管部門將加強反壟斷和反不正當競爭執法，堅決糾治利用市場優勢地位擠壓其他經營主體發展空間等行為，優化經營者集中反壟斷審查規則，更好引導和規範投資併購行為；加強對企業過度低價競爭的合規引導和監管規範，深入治理假冒偽劣、虛假宣傳、低價傾銷、違法廣告等突出問題，推動形成優質優價、良性競爭的良好格局。

*市監總局：堅決制止違規收費，消除政府採購等方面壁壘*

　　在有效減輕經營主體負擔方面，羅文稱，市監部門將堅決制止違法違規設立收費項目，強化亂收費行為懲戒曝光，健全涉企收費長效監管機制；推廣非現場監管、穿透式監管，大力推行服務型執法；健全完善政企常態化溝通交流機制，進一步暢通經營主體問題反映渠道，及時推動解決經營活動中面臨的實際困難特別是制度性障礙。

　　針對部分地方政府以行政權力干預扭曲市場機制的問題，羅文指，市監部門將圍繞破除地方保護和市場分割，加快提高公平競爭審查能力，在各類政策文件出台之前加大審查力度，從源頭防止不當市場干預行為；健全濫用行政權力排除、限制競爭治理規則，推動消除要素獲取、資質認定、招標投標、政府採購等方面壁壘；積極推進全國統一大市場建設立法，進一步規範地方政府經濟促進行為。
《經濟通通訊社13日專訊》

