《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|隆基綠能
|(601012)
|1915.63
|貴州茅台
|(600519)
|1465.32
|工業富聯
|(601138)
|1217.80
|中國鋁業
|(601600)
|1146.84
|紫金礦業
|(601899)
|1112.89
|中國平安
|(601318)
|1103.26
|寒武紀
|(688256)
|1061.99
|兆易創新
|(603986)
|1050.67
|中國中免
|(601888)
|981.91
|特變電工
|(600089)
|891.43
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3518.57
|中際旭創
|(300308)
|3203.64
|陽光電源
|(300274)
|3053.87
|新易盛
|(300502)
|2093.19
|勝宏科技
|(300476)
|1863.34
|立訊精密
|(002475)
|1495.20
|德明利
|(001309)
|1266.07
|北方華創
|(002371)
|1127.30
|東山精密
|(002384)
|1064.99
|濰柴動力
|(000338)
|1059.41
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇