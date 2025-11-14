  • 會員
14/11/2025 11:39

【數據解讀】10月進出口總額增速回落，統計局：上年同期基數較高

　　國新辦就10月份國民經濟運行情況舉行發布會，10月份，中國貨物進出口總額同比增長0.1%，增速比上月回落，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，主要是由於上年同期基數較高因素影響。去年9月份，受颱風影響，部分進出口實際是推遲到10月份，導致去年10月份基數比較高。如果將9月份和10月份合併來看，今年進出口總體穩定。尤其是10月份即便在去年基數較高的條件下，貨物進口額還增長1.4%，連續五個月保持增長，有利於擴大全球貿易需求。

*對美進出口下降，對東盟歐盟等加快，支撐外貿增長*

　　付凌暉並表示，儘管受高關稅影響，中國對美的進出口出現下降，但中國堅持擴大高水平開放，有序擴大自主開放和單邊開放，在互利共贏基礎上促進與世界各國的經貿往來，對東盟、歐盟等合作夥伴進出口增速加快，有力支撐了外貿持續增長。1-10月份，中國與東盟、歐盟進出口總額分別增長9.1%和4.9%，快於全部進出口增速；中國與共建「一帶一路」國家進出口總額增長5.9%，繼續保持較快增長。
 
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

