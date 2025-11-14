【數據解讀】統計局：續擴大國內需求、優化市場競爭環境，促進物價合理回升

國新辦就10月份國民經濟運行情況舉行發布會，內地10月CPI同比上漲0.2%，略高於市場預期，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，10月份居民消費價格出現積極變化，但市場需求拉動仍顯不足，價格總體低位運行。下階段要繼續擴大國內需求，縱深推進全國統一大市場的建設，優化市場競爭環境，推進重點行業產能治理，改善供求關係，促進價格合理回升。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》