【數據解讀】統計局：經濟面臨風險挑戰，實現全年目標仍具備有利條件

國新辦就10月份國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，儘管經濟運行還面臨不少風險挑戰，但經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變化，宏觀政策持續發力，市場空間逐步拓展，新質生產力培育壯大，實現全年預期目標具備較多有利條件。



從宏觀經濟四大指標來看，中國經濟平穩運行的態勢沒有改變，為實現全年目標打下了堅實基礎。經濟較快增長。前三季度國內生產總值同比增長5.2%，在全球主要經濟體中位居前列。1-10月份，規模以上工業增加值、服務業生產指數同比分別增長6.1%和5.7%，繼續保持較快增長。就業物價總體穩定。10月份，全國城鎮調查失業率繼續下降，居民消費價格同比由降轉漲，出現積極變化。國際收支基本平衡。1-10月份，中國貨物進出口總額同比增長3.6%，10月末外匯儲備穩定在3.3萬億美元以上。



此外，中國外貿韌性持續彰顯，前10個月中國對東盟、歐盟、共建「一帶一路」國家進出口分別增長9.1%、4.9%和5.9%，快於全部貨物進出口總額增速。下階段，做強國內大循環，促進國內國際雙循環繼續發力，將有利於拓展市場空間，促進市場需求進一步擴大。智能產品製造增勢較好，前10個月，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造增加值同比分別增長54.7%、25.5%。綠色材料生產保持較快增長。前10個月，生物基化學纖維、碳纖維及復合材料產量分別增長18.9%和12.8%。

