14/11/2025 11:39

【數據解讀】PPI環比轉漲，統計局：季節性用能需求增加及價格上行影響

　　10月份工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點，環比上漲0.1%，為年內首次上漲。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，10月份PPI環比首次上漲，主要是規範市場競爭秩序，季節性用能需求增加，以及國際有色金屬價格上行的輸入性影響共同作用的結果。

　　他指出，10月份PPI同比降幅收窄，一是提振消費各項措施顯效。10月份工藝美術及禮儀用品製造價格同比上漲18.4%。二是發展新動能成長壯大。隨著中國綠色轉型步伐加快，新能源產業快速發展，動力電池和儲能設施需求擴大，帶動相關原材料價格上漲。10月份有色金屬冶煉與壓延加工業價格同比上漲6.8%，電子專用材料製造價格上漲2.3%。

　　隨著中國產業升級發展，信息通信行業發展向好，船舶、飛機等交通運輸設備行業需求擴大，帶動價格上漲。10月份微波通信設備價格同比上漲1.8%，船舶及相關裝置製造、飛機製造價格分別上漲0.9%和0.5%。

　　重點行業市場競爭秩序得到規範，也帶動相關行業價格改善。10月份，光伏設備及元器件、電池製造、汽車製造業的價格同比降幅分別比上月收窄1.4個、1.3個和0.7個百分點。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

