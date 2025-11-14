《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|1807.23
|兆易創新
|(603986)
|1663.27
|貴州茅台
|(600519)
|1268.58
|隆基綠能
|(601012)
|1092.85
|寒武紀
|(688256)
|957.01
|紫金礦業
|(601899)
|911.42
|特變電工
|(600089)
|859.82
|瀾起科技
|(688008)
|774.45
|華友鈷業
|(603799)
|755.92
|藥明康德
|(603259)
|754.88
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|2780.17
|新易盛
|(300502)
|2436.31
|陽光電源
|(300274)
|2224.19
|中際旭創
|(300308)
|2046.79
|勝宏科技
|(300476)
|1394.46
|立訊精密
|(002475)
|1261.76
|天賜材料
|(002709)
|1126.25
|恩捷股份
|(002812)
|1058.05
|先導智能
|(300450)
|1056.47
|英維克
|(002837)
|1030.49
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》
