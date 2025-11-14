  • 會員
AH股新聞

14/11/2025 17:39

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
工業富聯(601138)1807.23
兆易創新(603986)1663.27
貴州茅台(600519)1268.58
隆基綠能(601012)1092.85
寒武紀(688256)957.01
紫金礦業(601899)911.42
特變電工(600089)859.82
瀾起科技(688008)774.45
華友鈷業(603799)755.92
藥明康德(603259)754.88

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)2780.17
新易盛(300502)2436.31
陽光電源(300274)2224.19
中際旭創(300308)2046.79
勝宏科技(300476)1394.46
立訊精密(002475)1261.76
天賜材料(002709)1126.25
恩捷股份(002812)1058.05
先導智能(300450)1056.47
英維克(002837)1030.49

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》

