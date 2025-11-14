中國神華(01088)10月煤炭銷售量按年跌5.8%至3600萬噸

中國神華(01088)(滬:601088)公布，2025年10月份主要運營數據公告，煤炭銷售量按年跌5.8%至3600萬噸，商品煤產量按年跌7.4%至2640萬噸。今年首十月煤炭銷售量按年跌8.2%至約3.53億噸，商品煤產量按年跌1.1%至2.77億噸。
《經濟通通訊社14日專訊》
【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票
14/11/2025 17:55
中國神華(01088)(滬:601088)公布，2025年10月份主要運營數據公告，煤炭銷售量按年跌5.8%至3600萬噸，商品煤產量按年跌7.4%至2640萬噸。今年首十月煤炭銷售量按年跌8.2%至約3.53億噸，商品煤產量按年跌1.1%至2.77億噸。
《經濟通通訊社14日專訊》
【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票
上一篇新聞︰14/11/2025 17:55 《中國要聞》安世中國：有能力、有信心、有擔當來發放員工工資…
下一篇新聞︰14/11/2025 17:48 《神州金融》三季度末內地銀行業金融機構本外幣資產總額同比增…
14/11/2025 18:25 南航（０１０５５）１０月載客量按年升６％，首十月升５％
14/11/2025 18:00 比亞迪據報逐步放棄「迪鏈」，轉用商業承兌匯票或銀行承兌匯票…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N