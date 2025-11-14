中國神華(01088)10月煤炭銷售量按年跌5.8%至3600萬噸

中國神華(01088)(滬:601088)公布，2025年10月份主要運營數據公告，煤炭銷售量按年跌5.8%至3600萬噸，商品煤產量按年跌7.4%至2640萬噸。今年首十月煤炭銷售量按年跌8.2%至約3.53億噸，商品煤產量按年跌1.1%至2.77億噸。

《經濟通通訊社14日專訊》