《港滬深通》港股總市值50.2萬億元，滬深98.6萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(13日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2352
|313
|1700
|41
|2874
|39
|H股總數
(隻)
|398
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|16866
|313
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|501280
|745
|553412
|914
|431471
|523
|流通市值
(億元)
|-
|-
|530230
|687
|374022
|522
|平均PE
(倍)
|15.51
|39.86
|15.05
|9.38
|31.72
|9.32
|成交
百萬元
|270803
|1356110
|1166862
《經濟通通訊社14日專訊》
