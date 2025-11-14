《港滬深通》港股總市值50.2萬億元，滬深98.6萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(13日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2352 313 1700 41 2874 39 H股總數

(隻) 398 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 16866 313 - - - - 總市值

(億元) 501280 745 553412 914 431471 523 流通市值

(億元) - - 530230 687 374022 522 平均PE

(倍) 15.51 39.86 15.05 9.38 31.72 9.32 成交

百萬元 270803 1356110 1166862

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社14日專訊》