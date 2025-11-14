《神州頭條》報章頭版摘要：前10月社融增量30.9萬億，新動能貸款增速快

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同科摩羅總統阿扎利，就中科建交50周年互致賀電

11月13日，國家主席習近平同科摩羅總統阿扎利互致賀電，慶祝兩國建交50周年。習近平指出，我高度重視中科關係發展，願同阿扎利總統一道努力，推動中非合作論壇北京峰會成果落實，不斷豐富中科戰略夥伴關係內涵，為構建新時代全天候中非命運共同體作出更大貢獻。



前10個月人民幣貸款增加近15萬億元，金融總量合理增長

人民銀行11月13日發布的10月金融數據顯示，廣義貨幣(M2)和社會融資規模同比增速均保持在較高水平，持續為經濟回升向好創造適宜的貨幣金融環境；貸款規模保持合理增長，信貸結構持續優化。專家表示，未來央行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，把握好力度和節奏，保持對實體經濟較強支持力度。



乘風破浪立潮頭--解析武漢經開區高質量發展「車谷樣本」

在武漢經開區這片產業沃土，智能網聯汽車穿梭在街頭，新能源整車工廠的機械臂高速運轉，中試基地裏科研人員正攻克技術難關……近日，中國證券報記者走進這片以「車」聞名的熱土，實地探訪其從傳統汽車產業向新能源智能網聯汽車產業邁進的轉型歷程，解析武漢經開區高質量發展的「車谷樣本」。



《上海證券報》



10月末社會融資規模存量同比增8.5%，貸款利率處於低位

人民銀行11月13日披露的最新金融統計數據顯示，10月末，社會融資規模存量、廣義貨幣(M2)、人民幣貸款餘額分別同比增長8.5%、8.2%和6.5%。業內專家表示，10月是傳統「小月」，當月關鍵金融數據M2、社會融資規模等合理增長，為經濟回升向好創造適宜的貨幣金融環境。貸款利率保持在低位，反映貨幣條件比較寬鬆，資金供給比較充裕，實體經濟有效融資需求得到了滿足。



多邊匯率上揚，三大人民幣匯率指數創逾半年新高

中國外匯交易中心最新發布的數據顯示，上周，三大人民幣指數全線上揚，均創下2025年4月以來新高。其中，CFETS人民幣匯率指數報97.96，BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報104.19，SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報92.34。





《證券時報》



前10月社融增量30.9萬億，新動能相關貸款增速較快

人民銀行發布的金融統計數據，2025年前10個月，社會融資規模增量累計為30.9萬億元，比上年同期多3.83萬億元；新增人民幣貸款14.97萬億元。前10個月，政府債淨融資11.95萬億元，佔社融增量近四成。數據顯示，今年以來，與新動能相關的貸款保持較快增速。10月末，普惠小微貸款餘額為35.77萬億元，同比增長11.6%；製造業中長期貸款餘額為14.97萬億元，同比增長7.9%，以上貸款增速均高於同期各項貸款增速。



吳清訪問法國、巴西金融監管部門並與國際機構投資者代表座談

當地時間2025年11月10日至13日，中國證監會主席吳清訪問法國巴黎和巴西里約熱內盧，並與法國金融市場監管局主席巴貝特-拉亞尼和巴西證監會代理主席盧博、委員科波拉分別舉行雙邊會談，就法國、歐盟、巴西證券市場監管動態、進一步深化拓展資本市場雙邊務實合作等議題交換了意見。



吉林各大雪場陸續迎客，新雪季文旅融合再深化

11月13日，長春市廟香山滑雪場正式開板迎客，後續吉林北大湖滑雪場等知名雪場也將陸續啟幕。2025-2026新雪季正式開啟。近年來，因冰雪運動熱度與影響力不斷攀升，資本紛紛搶灘這一熱門賽道，不過，如何在冰雪季有限周期內降本增效，成為部分滑雪場亟待破解的課題，而深化「冰雪+」融合發展，或將成為其破局的重要抓手。