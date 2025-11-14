  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2025 17:00

《鍾之日記》百度領跌藍籌，恒指失兩萬七

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指11月14日跌500點，失守27000點，成交2328億港元
▷ 百度股價跌7.2%，成表現最差藍籌股
▷ 中芯國際第三季純利增29%，第四季指引收入持平、毛利率降

　　11月14日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　受美聯儲12月減息預期降溫影響，美股周四（13日）大跌。亞太股市齊挫，港股亦大幅低開412點，甫開市再失兩萬七關口。午後生科股獲利潮湧現，進一步擴大港股跌幅，恒指全日收報26572，跌500點或1.8%，主板成交近2328億元。本周計，港股仍升1.26%，連升兩周共2.55%。

*滬指收跌近1%失守4000點，本周跌0.2%*

　　A股市場震盪收低，滬綜指一度升至4034點逾十年高位，尾盤急跌、全日收挫0.97%，失守四千關，報3990.49點；按周跌0.18%，三周連升斷纜。今日深成指亦挫1.93%，創業板指跌2.82%。滬深兩市全日成交1.96萬億元人民幣，較上個交易日回落4%。

　　從板塊來看，存儲芯片跌幅最深、全日挫2.9%；另AI應用概念跌幅靠前，礦物製品及有色金屬也陷入調整。而海南板塊逆勢走強，海南海藥(深:000566)、海南礦業(滬:601969)多股升停。

　　受去年同期基數抬高及出口放緩等多重因素影響，中國經濟10月繼續承壓，工業和消費單月同比增速均創14個月低點，固定資產投資累計增速則創逾五年最大降幅。分析人士預計，短期內增長動能料延續弱勢，但今年全年經濟實現5%左右增速目標的難度並不大，年內出台額外刺激的緊迫性不高，決策層可能選擇為明年穩增長保留「彈藥」。

*百度挫7.2%，李彥宏回應「起大早趕晚集」*
　
　　百度集團(09888)昨日在北京舉行2025百度世界大會，並發布一系列AI成果，包括新一代晶片崑崙芯M100和M300、兩款超節點產品天池、新一代文心大模型5.0版本等，並預期未來5年每年都會推出新AI產品。不過，百度股價卻連跌三日，今日跌幅一度擴大至9%，最終收跌7.2%，報117.1元，為表現最差藍籌。
　
　　昨日的大會上，百度創始人李彥宏重點介紹慧播星數字人技術，並安排了現場演示環節，但工作人員與「數字人羅永浩」實時互動時出現「黑屏」，幾經嘗試都未能解決；後來臨時加插第二次演示才成功。大會後，李彥宏在接受專訪時解釋，團隊為了保證效果連接了專線網絡，沒有使用5G網絡，結果那條專線不是很穩定，最後轉到5G網絡就成功連接。
　
　　百度早在2013年起就大力投入AI，成立深度學習研究院，並招聘如吳恩達(Andrew Ng)等國際專家，試圖構建全棧AI能力。然而卻因為一度堅持閉源商業化路線、錯失與蘋果合作機會等原因，近年被字節跳動、DeepSeek、阿里巴巴(09988)等後來者超越，甚至被調侃「起了大早，趕了晚集」。

　　對於「起大早趕晚集」的說法，李彥宏在專訪中回應稱「這不冒犯，一些也是事實」。他指不能夠指望所有的創新嘗試都成功，並總結說，當一件事的成敗幾乎完全取決於它技術的先進性的時候，百度的成功概率就會大不少，尤其是這個技術需要很多很多年的投入和迭代，那百度成功的概率就會更大一些。

*中芯國際四季度業績指引回落，股價跌2.8%*

　　中芯國際(00981)季績後股價反覆，早盤一度升至77.25元、五日新高，其後倒跌，全日跌2.8%，收報73.5元。

　　中芯國際截至9月30日止第三季純利1.92億美元，按年升近29%，按季增長逾44%。銷售收入23.8億美元，按年升9.7%，按季升7.8%，受惠晶圓銷量增加及產品組合變化。季內毛利率升至22%，產能利用率升至95.8%。中芯第四季的指引預期，收入按季持平至增長2%，毛利率介乎18%至20%。

　　中芯第四季指引相對保守，收入幾乎無增長，毛利率亦低於第三季。惟中芯國際聯合CEO趙海軍表示，四季度雖然是傳統淡季，客戶備貨有所放緩，但產業鏈切換迭代效應持續，淡季不淡，公司產線整體上繼續保持滿載。據此預測，公司全年銷售收入預計超過90億美元。

　　《路透》報道指，人工智能芯片的熱銷正給全球半導體行業帶來意想不到的漣漪效應。隨著製造商瘋狂囤積存儲芯片，較為普通的半導體供應已變得緊張。

　　趙海軍表示，AI促使行業內的大供應商放棄了少量多樣的碎片化市場，這給了小供應商，以及處於其上游的中芯國際非常大的機會。以存儲器為例，只要人工智能還在發展，存儲器的價格會持續很多年。不過趙海軍也坦言，當前行業內存儲價格上漲非常多，「存儲大周期」將對終端生產廠商帶來負面影響，終端廠商來年都將感受到存儲的價格壓力和供應保障問題。

　　這些因素傳導到代工上游，影響是雙重的。由於下游客戶無法確保存儲器充足供應，因此在制定來年生產規劃的時候都相對保守；此外，由於存儲價格擠壓整體物料成本，使得設備內部其他芯片的代工價格競爭更加厲害。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區