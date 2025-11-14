《鍾之日記》百度領跌藍籌，恒指失兩萬七

11月14日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



受美聯儲12月減息預期降溫影響，美股周四（13日）大跌。亞太股市齊挫，港股亦大幅低開412點，甫開市再失兩萬七關口。午後生科股獲利潮湧現，進一步擴大港股跌幅，恒指全日收報26572，跌500點或1.8%，主板成交近2328億元。本周計，港股仍升1.26%，連升兩周共2.55%。



*滬指收跌近1%失守4000點，本周跌0.2%*



A股市場震盪收低，滬綜指一度升至4034點逾十年高位，尾盤急跌、全日收挫0.97%，失守四千關，報3990.49點；按周跌0.18%，三周連升斷纜。今日深成指亦挫1.93%，創業板指跌2.82%。滬深兩市全日成交1.96萬億元人民幣，較上個交易日回落4%。



從板塊來看，存儲芯片跌幅最深、全日挫2.9%；另AI應用概念跌幅靠前，礦物製品及有色金屬也陷入調整。而海南板塊逆勢走強，海南海藥(深:000566)、海南礦業(滬:601969)多股升停。



受去年同期基數抬高及出口放緩等多重因素影響，中國經濟10月繼續承壓，工業和消費單月同比增速均創14個月低點，固定資產投資累計增速則創逾五年最大降幅。分析人士預計，短期內增長動能料延續弱勢，但今年全年經濟實現5%左右增速目標的難度並不大，年內出台額外刺激的緊迫性不高，決策層可能選擇為明年穩增長保留「彈藥」。



*百度挫7.2%，李彥宏回應「起大早趕晚集」*



百度集團(09888)昨日在北京舉行2025百度世界大會，並發布一系列AI成果，包括新一代晶片崑崙芯M100和M300、兩款超節點產品天池、新一代文心大模型5.0版本等，並預期未來5年每年都會推出新AI產品。不過，百度股價卻連跌三日，今日跌幅一度擴大至9%，最終收跌7.2%，報117.1元，為表現最差藍籌。



昨日的大會上，百度創始人李彥宏重點介紹慧播星數字人技術，並安排了現場演示環節，但工作人員與「數字人羅永浩」實時互動時出現「黑屏」，幾經嘗試都未能解決；後來臨時加插第二次演示才成功。大會後，李彥宏在接受專訪時解釋，團隊為了保證效果連接了專線網絡，沒有使用5G網絡，結果那條專線不是很穩定，最後轉到5G網絡就成功連接。



百度早在2013年起就大力投入AI，成立深度學習研究院，並招聘如吳恩達(Andrew Ng)等國際專家，試圖構建全棧AI能力。然而卻因為一度堅持閉源商業化路線、錯失與蘋果合作機會等原因，近年被字節跳動、DeepSeek、阿里巴巴(09988)等後來者超越，甚至被調侃「起了大早，趕了晚集」。



對於「起大早趕晚集」的說法，李彥宏在專訪中回應稱「這不冒犯，一些也是事實」。他指不能夠指望所有的創新嘗試都成功，並總結說，當一件事的成敗幾乎完全取決於它技術的先進性的時候，百度的成功概率就會大不少，尤其是這個技術需要很多很多年的投入和迭代，那百度成功的概率就會更大一些。



*中芯國際四季度業績指引回落，股價跌2.8%*



中芯國際(00981)季績後股價反覆，早盤一度升至77.25元、五日新高，其後倒跌，全日跌2.8%，收報73.5元。



中芯國際截至9月30日止第三季純利1.92億美元，按年升近29%，按季增長逾44%。銷售收入23.8億美元，按年升9.7%，按季升7.8%，受惠晶圓銷量增加及產品組合變化。季內毛利率升至22%，產能利用率升至95.8%。中芯第四季的指引預期，收入按季持平至增長2%，毛利率介乎18%至20%。



中芯第四季指引相對保守，收入幾乎無增長，毛利率亦低於第三季。惟中芯國際聯合CEO趙海軍表示，四季度雖然是傳統淡季，客戶備貨有所放緩，但產業鏈切換迭代效應持續，淡季不淡，公司產線整體上繼續保持滿載。據此預測，公司全年銷售收入預計超過90億美元。



《路透》報道指，人工智能芯片的熱銷正給全球半導體行業帶來意想不到的漣漪效應。隨著製造商瘋狂囤積存儲芯片，較為普通的半導體供應已變得緊張。



趙海軍表示，AI促使行業內的大供應商放棄了少量多樣的碎片化市場，這給了小供應商，以及處於其上游的中芯國際非常大的機會。以存儲器為例，只要人工智能還在發展，存儲器的價格會持續很多年。不過趙海軍也坦言，當前行業內存儲價格上漲非常多，「存儲大周期」將對終端生產廠商帶來負面影響，終端廠商來年都將感受到存儲的價格壓力和供應保障問題。



這些因素傳導到代工上游，影響是雙重的。由於下游客戶無法確保存儲器充足供應，因此在制定來年生產規劃的時候都相對保守；此外，由於存儲價格擠壓整體物料成本，使得設備內部其他芯片的代工價格競爭更加厲害。



