【ＡＩ】深圳華強北存儲產品價格普遍翻倍上漲，有產品大漲3倍

據《證券時報》報道，在深圳華強北了解到，受存儲產品「漲價潮」影響，從今年4月至今，各類存儲產品價格普遍「翻倍式上漲」，有產品價格大漲3倍。



報道指，華強電子世界許多專賣內存條的「一米櫃台」老板們在半年時間內「紙面身家」漲了上千萬元。有商業嗅覺敏銳的商鋪老板提前囤貨並壓貨不賣，等待存儲產品價格進一步上漲。也有商鋪老板依靠對行情的判斷，在資本市場嘗到了甜頭。一位商鋪老板向記者表示，自己在下半年買了A股的存儲概念股，9月份海外廠商開始提價之後，有的股票價格已經翻倍。



不過，也有不少華強電子世界商鋪老板還表達了對存儲產品價格波動的焦慮，有商鋪老板向記者表示，現在是「不敢進貨」，也「很難賣貨」，產品價格漲了但銷量在往下走。此外，過去半年時間，由於內存條和固態硬盤的價格上漲，華強北組裝電腦的商戶訂單量出現明顯下滑。



記者以投資者身份致電了上市公司證券部，江波龍(深:301308)證券部工作人員表示，「目前來看，今年四季度存儲漲價趨勢應該仍會延續。」佰維存儲(滬:688525)證券部工作人員表示，「一般來說，在行業上行周期，國內存儲廠商的業績都會受到積極影響。」

《經濟通通訊社14日專訊》