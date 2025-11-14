  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2025 11:23

《中國監管》市監總局就電商平台協助查處商標侵權相關規定徵意見

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市監總局起草電商平台協助查處商標侵權規定並徵意見
▷ 前三季查辦商標侵權案2.7萬件，涉案4.68億元
▷ 規定要求平台標記地址不實網店，明確跨區管轄協查

　　市場監管總局研究起草《電子商務平台協助查處商標侵權案件規定（徵求意見稿）》（下稱《協助查處規定》），今起面向社會公開徵求意見。

　　市場監管總局表示，今年前三季度，共查辦商標等知識產權違法案件2.7萬件，涉案金額4.68億元人民幣，向司法機關移送涉嫌犯罪案件742件。執法中發現「幽靈網店」問題突出，例如：市場監管總局執法稽查局組織查處拼多多、淘寶、快手、京東等平台上涉嫌侵犯「胖東來」註冊商標專用權的14家網店，發現10家不在公示地址經營，其中8家無法找到。

　　網店經營者「找不到人」現象比較突出，已成為市場監管部門查處網絡侵權案件時面臨的一個難點。為解決以上問題，市場監管總局自2024年10月起組織起草《協助查處規定》，徵求有關部門、各地市場監管部門、部分電商平台和專家學者意見並進行充分吸收。

　　《協助查處規定》明確了電子商務平台經營者協助市場監管部門查處商標侵權案件的具體措施，並重點提出四項內容：

　　一是對於已有證據能夠初步證明商標侵權行為存在的，市場監管部門可以通報電子商務平台經營者，告知電子商務平台經營者依法採取知識產權保護措施。

　　二是對於當事網店經營者地址信息不實，無法取得聯繫的，市場監管部門應當通知電子商務平台經營者。電子商務平台經營者應當對當事商鋪和商品信息置頂位置進行顯著標記，並通知當事網店經營者如實提供相關信息和配合市場監管部門調查。

　　三是對於相關違法案件涉及多個地區的，規定各地市場監管部門管轄權限與協查要求。

　　四是強調電子商務平台經營者違反相關規定，構成為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為的，市場監管部門依法查處。
《經濟通通訊社14日專訊》

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區