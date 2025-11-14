  • 會員
14/11/2025 13:50

【ＡＩ】高盛：中國電力充足，在AI基礎設施領域比美國更具優勢

　　高盛在研究報告中指出，電力供應的巨大差異正在成為一個關鍵變量，可能減緩美國在AI基礎設施領域的擴張步伐，同時為中國提供一個意想不到的競爭優勢。

　　據高盛測算，到2030年，在數據中心需求快速增長的情景下，美國全國的有效備用電力容量可能會跌破15%的行業公認「臨界線」，這意味著電網的可靠性將面臨嚴峻挑戰。相比之下，中國的情況截然不同。報告預測，得益於近年來在可再生能源、煤電、核電等領域的持續大規模投資，到2030年，中國將擁有約400吉瓦的龐大備用電力容量。這一數字不僅遠超自身需求，更是全球數據中心屆時預期總電力需求（約120GW）的三倍以上。

　　報告指出，電力基礎設施的瓶頸可能至少在2030年前暫時減緩美國的AI發展進程。對於依賴大規模數據中心的企業和投資者來說，未來在美國部分地區可能面臨更高的電力成本、更長的項目審批時間，甚至電力短缺的風險。反之，中國充裕且成本可控的電力供應，可能成為吸引數據中心投資的新磁極。這一趨勢不僅可能改變全球數據中心的地理分布，也將對上下游產業鏈，包括能源設備、高耗能產業（如鋁業）等產生深遠影響。
《經濟通通訊社14日專訊》

