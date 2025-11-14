  • 會員
14/11/2025 14:45

《中國要聞》國資委張玉卓到中國國新調研，強調加大科技創新投入力度

　　11月13日，國務院國資委主任張玉卓到中國國新控股有限責任公司，對企業認真抓好黨的二十屆四中全會精神學習貫徹落實工作進行調研指導。

　　張玉卓強調，黨的二十屆四中全會對深化國資國企改革作出系統部署，中國國新要以編制企業「十五五」規劃為契機，突出戰略導向，充分發揮國有資本運營公司功能作用，持續加大科技創新投入力度，加強新興產業和未來產業投資布局，打造前瞻性戰略性產業「孵化器」，發揮好資本紐帶和資源鏈接作用，促進產業智能化、綠色化、融合化發展，助力現代化產業體系建設。

　　張玉卓還指出，要深化改革創新，優化管理運營體系，實施「投資主體+行業賽道+區域中心」的立體式投資模式，打造國有資本運營人才高地，持續健全激勵約束機制，不斷提高資本運作專業化能力。要樹立底線思維，壓緊壓實主體責任，從源頭上防範遏制風險，加快健全數智化、穿透式風險防控體系，持續夯實高質量發展基礎。要強化黨建引領，促進黨的建設與業務深度融合，縱深推進全面從嚴治黨，做實巡視整改「後半篇文章」，為企業改革發展提供堅強保證。
《經濟通通訊社14日專訊》

