關稅戰
AH股新聞

14/11/2025 15:28

《中國要聞》高交會深圳開幕，展示逾5000項前沿科技成果

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 第27屆高交會14日深圳開幕
▷ 展會規模40萬平方米，100+國家/5000+企業參展
▷ 首設區域科技專區與國際採購對接區

　　以「科技賦能產業　融合共創未來」為主題的第二十七屆中國國際高新技術成果交易會（下稱「高交會」）今日在深圳開幕。本屆高交會展出規模達40萬平方米，吸引全球超100個國家和地區的5000多家企業及機構參展，集中展示5000多項前沿科技成果，實物展品比例預計超過90%。

　　本屆高交會重點圍繞國際科技發展前沿和深圳「20+8」產業集群布局，設有22個專業展區。本屆展會首發首展產品佔比達20%以上，例如，中國科學院深圳先進技術研究院將展示全球首款潛水作業輔助外骨骼機器人，榮耀也將推出全球首款自進化AI原生手機Magic8系列。

*首設區域經濟科技創新成果專區，新設國際採購對接區*

　　另外，本屆高交會首次設立「區域經濟科技創新成果專區」，張家港、杭州餘杭等全國多個市縣區以獨立展團形式集體亮相。張家港展團集中展示智能高端裝備、冶金新材料、新能源、先進特色半導體等八大產業創新成果；杭州餘杭區展團則聚焦人工智能與信息技術、新材料與新能源等前沿領域，重點展示腦機接口、單層氧化石墨烯等領先技術。

　　為推動科技成果轉化，組委會創新設置「國際採購對接區」，首日舉行的國際採購團新能源產業及儲能技術專場活動，吸引英國、俄羅斯、加拿大、阿聯酋等30餘個國家的80餘個國際採購團深度參與。同時舉辦的全球採購對接大會與投融資供需對接會，預計將吸引三萬餘家專業採購商、千餘個採購團到場洽談。
《經濟通通訊社14日專訊》

