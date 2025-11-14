路透：安世客戶擬繞過中歐芯片糾紛，自行洽談代替方案

據《路透》引述兩位知情人士報道稱，中資控股的荷蘭芯片製造商安世半導體（Nexperia）的客戶正與該公司合作，尋求解決方案，以繞過其歐洲業務部門與中國封裝廠之間的糾紛。



*擬從漢堡工廠購買晶圓，轉運至中國封裝*



消息說，部分客戶正與安世半導體歐洲部門合作，直接從其位於漢堡的工廠購買用於製造芯片的基礎材料晶圓，然後各自轉運中國，再直接與東莞工廠簽訂合同進行最終封裝。



據報這一替代方案並非永久解決辦法，也不適用於規模較小的客戶，但為汽車市場提供了一種臨時緩解措施，有望減輕部分壓力。安世半導體芯片短缺已經影響了部分汽車及零部件生產。



《路透》指無法確定哪些客戶正在就該方案進行磋商，目前，大眾汽車，Hella、博世和本田汽車等汽車製造商和供應商都使用安世半導體芯片。



*荷蘭代表團下周將赴華進行磋商*



安世半導體一位發言人表示，公司正在盡一切可能為客戶提供支持，但未就具體計劃置評。安世母公司聞泰科技(滬:600745)發言人拒絕置評。



本周，中國政府放寬了對東莞工廠生產芯片的出口管制，暫時緩解了汽車製造商面臨的困境。荷蘭經濟大臣卡雷曼斯當地時間13日表示，荷蘭政府代表團將於下周初前往中國，尋求解決安世半導體公司的問題。中方此前已同意荷蘭經濟部派員來華磋商的請求。

《經濟通通訊社14日專訊》