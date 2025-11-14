  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2025 09:05

【關稅戰】歐盟同意提前至明年開徵小包裹關稅，中國電商料受衝擊

　　據《路透》報道，歐洲各國財長周四（13日）已同意提前到明年對小額包裹徵收關稅，以打擊廉價的中國小商品大舉進入歐盟，此舉將衝擊中國電商SHEIN（希音）和Temu等。

　　早前報道指，歐盟貿易執委謝夫喬維奇向各國部長提議，在2026年第一季取消150歐元以下網購商品的「小額」關稅豁免，比原計劃提前兩年。事實上，2023年歐盟執委會便建議取消這一豁免，但當時計劃等到2028年才實施，屆時歐盟海關制度的全面改革將生效，小額豁免將被正式取消。

　　在布魯塞爾召開的財長會議同意最快在2026年開徵關稅，由於需要歐洲議會批准，接下來將展開談判。

　　得益於該關稅豁免政策，Shein、Temu、阿里巴巴(09988)的全球速賣通和亞馬遜的Amazon Haul等在線平台，以低廉的價格將來自中國工廠的服裝、配飾和小工具直接發送給購物者。

　　丹麥經濟部長Stephanie Lose說：「取消這項小額關稅豁免，將堵住長期以來被系統性濫用的逃避關稅漏洞。」瑞典零售業協會和德國電子商務協會分別表示，歐盟財長協議是使競爭更加公平的第一步。

　　Shein拒絕發表評論，而Temu、速賣通和亞馬遜則沒有立即回應置評請求。
《經濟通通訊社14日專訊》

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區