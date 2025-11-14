寧德時代尋求派遣2000名中國工人赴西班牙建設工廠

據《彭博》援引寧德時代(03750)(深:300750)一位高管表示，該公司仍在與西班牙政府就一項計劃進行磋商，擬派遣約2000名中國工程師、技術人員和管理人員參與在薩拉戈薩建設一座價值41億歐元的製造工廠。



該合資企業由寧德時代與歐洲汽車製造商Stellantis共同組建，計劃於2026年底前投產。但寧德時代副總裁孟祥峰稱，在說服西班牙公眾和當局接受這一用工安排方面，進展一直緩慢。



「並非我們不願意僱用當地工人，而是我們需要經驗豐富的技術人員來建設和調試生產線，並確保設備立起來和正常運轉。」在巴西貝倫參加聯合國會議的孟祥鋒在採訪中說，「在此過程中，我們將培訓當地工人，以便他們能夠逐步接管運營。」



孟祥鋒表示，大量技術嫻熟的中國技術人員--既來自寧德時代，也來自其供應鏈中的中國公司，對於提供現場服務和支持，使生產線投入運營至關重要，而僱用當地工人則需要時間。他說：「德國工廠經歷了類似的過程，匈牙利項目現在也正在經歷同樣的過程。」

《經濟通通訊社14日專訊》