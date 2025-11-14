  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2025 14:01

寧德時代尋求派遣2000名中國工人赴西班牙建設工廠

　　據《彭博》援引寧德時代(03750)(深:300750)一位高管表示，該公司仍在與西班牙政府就一項計劃進行磋商，擬派遣約2000名中國工程師、技術人員和管理人員參與在薩拉戈薩建設一座價值41億歐元的製造工廠。

　　該合資企業由寧德時代與歐洲汽車製造商Stellantis共同組建，計劃於2026年底前投產。但寧德時代副總裁孟祥峰稱，在說服西班牙公眾和當局接受這一用工安排方面，進展一直緩慢。

　　「並非我們不願意僱用當地工人，而是我們需要經驗豐富的技術人員來建設和調試生產線，並確保設備立起來和正常運轉。」在巴西貝倫參加聯合國會議的孟祥鋒在採訪中說，「在此過程中，我們將培訓當地工人，以便他們能夠逐步接管運營。」

　　孟祥鋒表示，大量技術嫻熟的中國技術人員--既來自寧德時代，也來自其供應鏈中的中國公司，對於提供現場服務和支持，使生產線投入運營至關重要，而僱用當地工人則需要時間。他說：「德國工廠經歷了類似的過程，匈牙利項目現在也正在經歷同樣的過程。」
《經濟通通訊社14日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區