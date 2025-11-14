【大國博弈】美國批准潛在對台軍售案，外交部：嚴重侵犯中國主權和安全利益

就美國批准一項潛在對台軍售案，中國外交部發言人林劍今日表示，美國對台軍售嚴重違反「一個中國」原則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，中國將採取一切必要措施捍衛主權、領土完整和安全。



五角大樓13日表示，美國國務院已批准了一項可能向台灣出售戰鬥機備件和維修零件的軍售案，金額為3.3億美元。此為特朗普自1月就任美國總統以來首筆此類潛在交易。

《經濟通通訊社14日專訊》