  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2025 10:05

微信：iOS端小程序將支持接入虛擬支付

　　微信官方今日發布關於小程序將在iOS端支持接入虛擬支付的公告。

　　公告顯示，「我們持續推動為iOS平台的小程序、小遊戲開發者和用戶帶來更好的體驗。我們歡迎蘋果對小程序和小遊戲開發者的支持，樂見蘋果推出『小程序合作夥伴計劃』(Mini Apps Partner Program)。我們將盡快為開發者提供接入服務，共同建設一個健康繁榮的生態。」

　　蘋果宣布推出的「小程序合作夥伴計劃」顯示，這項計劃旨在幫助那些託管小程序的開發者拓展業務，進一步提升小程序在App Store上的銷售範圍。參與計劃的開發者在銷售符合條件的App內購買項目時，可享受15%的收益抽成減免。要符合享受這一收益抽成減免的條件，參與計劃的App 必須支持某些App Store 技術，包括Declared Age Range API和Advanced Commerce API，以便為所有年齡段的顧客提供安全流暢的體驗。

　　據內媒解讀，當「宿主App」滿足了蘋果所有相關要求，就能加入「小程序合作夥伴計劃」，而蘋果的回報是小程序（由其他開發者製作）的數字商品收入僅抽佣15%。
《經濟通通訊社14日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

暴力企業化、人道靠邊站的蘇丹悲歌

13/11/2025 12:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區