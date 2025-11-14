微信：iOS端小程序將支持接入虛擬支付

微信官方今日發布關於小程序將在iOS端支持接入虛擬支付的公告。



公告顯示，「我們持續推動為iOS平台的小程序、小遊戲開發者和用戶帶來更好的體驗。我們歡迎蘋果對小程序和小遊戲開發者的支持，樂見蘋果推出『小程序合作夥伴計劃』(Mini Apps Partner Program)。我們將盡快為開發者提供接入服務，共同建設一個健康繁榮的生態。」



蘋果宣布推出的「小程序合作夥伴計劃」顯示，這項計劃旨在幫助那些託管小程序的開發者拓展業務，進一步提升小程序在App Store上的銷售範圍。參與計劃的開發者在銷售符合條件的App內購買項目時，可享受15%的收益抽成減免。要符合享受這一收益抽成減免的條件，參與計劃的App 必須支持某些App Store 技術，包括Declared Age Range API和Advanced Commerce API，以便為所有年齡段的顧客提供安全流暢的體驗。



據內媒解讀，當「宿主App」滿足了蘋果所有相關要求，就能加入「小程序合作夥伴計劃」，而蘋果的回報是小程序（由其他開發者製作）的數字商品收入僅抽佣15%。

《經濟通通訊社14日專訊》