【聚焦數據】內地10月原煤、原油生產降幅擴大，火電由降轉增

10月份，規模以上工業(以下簡稱規上工業)原煤生產保持較高水平，原油、天然氣生產穩步增長，電力生產增速明顯提高。



原煤生產保持較高水平。10月份，規上工業原煤產量4.1億噸，同比下降2.3%，9月為下降1.8%，則10月降幅較上月擴大0.5個百分點；日均產量1312萬噸。1-10月份，規上工業原煤產量39.7億噸，同比增長1.5%。



原油生產保持增長。10月份，規上工業原油產量1800萬噸，同比增長1.3%，增速比9月份放緩2.8個百分點；日均產量58.1萬噸。1-10月份，規上工業原油產量18064萬噸，同比增長1.7%。



*原油加工10月增幅較上月收窄0.4個百分點*



原油加工平穩增長。10月份，規上工業原油加工量6343萬噸，同比增長6.4%，9月份為增長6.8%，則10月增速較上月收窄0.4個百分點；日均加工204.6萬噸。1-10月份，規上工業原油加工量61424萬噸，同比增長4.0%。



天然氣生產增速放緩。10月份，規上工業天然氣產量221億立方米，同比增長5.9%，增速比9月份放緩3.5個百分點；日均產量7.1億立方米。1-10月份，規上工業天然氣產量2170億立方米，同比增長6.3%。



*火電由降轉增，水電、太陽能發電增速放緩*



規上工業電力生產增速加快。10月份，規上工業發電量8002億千瓦時，同比增長7.9%，增速比9月份加快6.4個百分點；日均發電258.1億千瓦時。1-10月份，規上工業發電量80625億千瓦時，同比增長2.3%。



分品種看，10月份，規上工業火電由降轉增，水電、太陽能發電增速放緩，核電增速加快，風電降幅擴大。其中，規上工業火電同比增長7.3%，9月份為下降5.4%；規上工業水電增長28.2%，增速比9月份放緩3.7個百分點；規上工業核電增長4.2%，增速比9月份加快2.6個百分點；規上工業風電下降11.9%，降幅比9月份擴大4.3個百分點；規上工業太陽能發電增長5.9%，增速比9月份放緩15.2個百分點。

《經濟通通訊社14日專訊》