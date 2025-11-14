  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2025 10:43

【聚焦數據】內地10月原煤、原油生產降幅擴大，火電由降轉增

　　10月份，規模以上工業(以下簡稱規上工業)原煤生產保持較高水平，原油、天然氣生產穩步增長，電力生產增速明顯提高。
　
　　原煤生產保持較高水平。10月份，規上工業原煤產量4.1億噸，同比下降2.3%，9月為下降1.8%，則10月降幅較上月擴大0.5個百分點；日均產量1312萬噸。1-10月份，規上工業原煤產量39.7億噸，同比增長1.5%。

　　原油生產保持增長。10月份，規上工業原油產量1800萬噸，同比增長1.3%，增速比9月份放緩2.8個百分點；日均產量58.1萬噸。1-10月份，規上工業原油產量18064萬噸，同比增長1.7%。

*原油加工10月增幅較上月收窄0.4個百分點*
　
　　原油加工平穩增長。10月份，規上工業原油加工量6343萬噸，同比增長6.4%，9月份為增長6.8%，則10月增速較上月收窄0.4個百分點；日均加工204.6萬噸。1-10月份，規上工業原油加工量61424萬噸，同比增長4.0%。

　　天然氣生產增速放緩。10月份，規上工業天然氣產量221億立方米，同比增長5.9%，增速比9月份放緩3.5個百分點；日均產量7.1億立方米。1-10月份，規上工業天然氣產量2170億立方米，同比增長6.3%。
　
*火電由降轉增，水電、太陽能發電增速放緩*
　
　　規上工業電力生產增速加快。10月份，規上工業發電量8002億千瓦時，同比增長7.9%，增速比9月份加快6.4個百分點；日均發電258.1億千瓦時。1-10月份，規上工業發電量80625億千瓦時，同比增長2.3%。
　
　　分品種看，10月份，規上工業火電由降轉增，水電、太陽能發電增速放緩，核電增速加快，風電降幅擴大。其中，規上工業火電同比增長7.3%，9月份為下降5.4%；規上工業水電增長28.2%，增速比9月份放緩3.7個百分點；規上工業核電增長4.2%，增速比9月份加快2.6個百分點；規上工業風電下降11.9%，降幅比9月份擴大4.3個百分點；規上工業太陽能發電增長5.9%，增速比9月份放緩15.2個百分點。
《經濟通通訊社14日專訊》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

上一篇新聞︰14/11/2025 11:23  《中國監管》市監總局就電商平台協助查處商標侵權相關規定徵意見

下一篇新聞︰14/11/2025 10:30  【數據解讀】統計局：國內結構調整壓力較大，經濟平穩運行臨挑戰

其他
More

14/11/2025 11:24  【聚焦人幣】人行陶玲：推動人民幣國際化，為全球貿易、投融資…

14/11/2025 11:23  《Ａ股焦點》中芯ＡＨ齊軟，高管稱存儲缺貨客戶謹慎，第四季毛…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

暴力企業化、人道靠邊站的蘇丹悲歌

13/11/2025 12:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區