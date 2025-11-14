《中德關係》何立峰與德國財長下周一北京主持中德財金對話

中國外交部發言人宣布：經中德雙方商定，第四次中德高級別財金對話將於11月17日（下周一）在北京舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理、中德高級別財金對話中方牽頭人何立峰將與德國副總理兼財政部長、對話德方牽頭人拉爾斯．克林拜爾共同主持對話。

《經濟通通訊社14日專訊》