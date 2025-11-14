  • 會員
說說心理話
AH股新聞

14/11/2025 15:34

《中德關係》何立峰與德國財長下周一北京主持中德財金對話

　　中國外交部發言人宣布：經中德雙方商定，第四次中德高級別財金對話將於11月17日（下周一）在北京舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理、中德高級別財金對話中方牽頭人何立峰將與德國副總理兼財政部長、對話德方牽頭人拉爾斯．克林拜爾共同主持對話。
《經濟通通訊社14日專訊》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

