《中國要聞》綠捷臭蝦事件後，上海政府新規加強校園餐監管、招投標等

上海綠捷實業發展有限公司（下稱「綠捷公司」）中小學校園午餐「蝦仁發臭」事件調查結果今日出爐，綠捷公司涉及瞞報、謊報、「圍標」、銷毀證據等問題，8名相關責任人被逮捕，公司食品經營許可證及營業執照將被吊銷；上海市教育委員會、上海市市場監督管理局、閔行區人民政府分管領導被黨紀或政務處分。



同日，上海市教育委員會、上海市市場監督管理局、上海市衛生健康委員會、上海市發展和改革委員會等四部門聯合印發《關於加強和改進上海市中小學校園餐管理工作的若干措施》(下稱《若干措施》)的通知。《若干措施》從建立健全管理制度、加強餐食質量保障、強化家長學生監督、提升監督管理效能四大方面，提出了十二項措施。



*各區對轄區內中小學校園餐實施全流程監管*



在建立健全管理制度方面，完善三級管理制度，市級強化統籌指導，定期組織開展專項治理；各區落實監管責任，對轄區內中小學校園餐實施全流程監管；學校履行主體責任，落實供餐過程管理、公開接受監督、安全風險防範、應急聯動處置等責任。



食堂對外承包或委託經營的學校，應通過招投標方式公開選擇供餐服務單位，供餐服務單位應依法取得食品經營許可、能承擔食品安全責任且社會信譽良好。各區應為學校公開招投標選擇供餐服務單位提供指導和服務，通過公開遴選方式形成供餐服務單位名單，作為學校開展招投標工作的參考。教育、審計等部門針對招投標流程開展監督檢查，家長參與招投標、質量評價、收支公開等重大事項的監督。



同時，鼓勵具備食堂自營條件的學校採用自營方式供餐，強化食材採購和食堂從業人員等的管理。不具備建設食堂條件的學校，可通過從校外配餐服務單位訂餐的形式，解決學生集中就餐需求。



*嚴格食材供應經營主體准入許可，提高家長監督參與度*



加強餐食質量保障方面，擴大校園餐菜品選擇種類，鼓勵有條件的學校實行自助選餐模式。強化食材供應鏈管理。市場監督管理部門嚴格食材供應經營主體的准入許可，加強對經營主體的日常監管。



*嚴格落實校領導和相關負責人每日陪餐制度*



強化家長學生監督方面，學校全面提高家長代表在供餐服務單位招投標、菜譜制定、日常檢查、食材價格監督等關鍵環節的參與度。主動向學生和家長公開區、校兩級投訴渠道，及時受理、處置、反饋投訴意見。學校嚴格落實校領導和相關負責人每日陪餐制度，公開陪餐具體安排。



提升監督管理效能方面，落實學校主體責任。學校黨組織書記和校長對食堂管理工作負總責，建立健全由校領導、後勤及財務部門負責人、教師代表、學生代表、家長代表組成的食堂管理領導小組，杜絕「以包代管」、「一包了之」。深化學校食堂「互聯網+明廚亮灶」建設，打造「陽光食堂」，提升校園食品安全智慧監管水平。

《經濟通通訊社14日專訊》