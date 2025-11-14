  • 會員
《Ａ股行情》信貸需求弱，滬綜指低開0.56%

　　中國10月社融增量為8100億元（人民幣．下同），低於市場預期，創2024年7月以來新低；10月新增人民幣貸款2200億元，遠低於市場預期的2800億元。金融數據總量與成色均不及預期，或顯示實體信貸需求仍顯疲弱。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.56%，報4007.13點，深成指低開1.14%，創業板指低開1.74%。

　　今日還將公布10月工業增加值和零售銷售數據。《路透》綜合逾40家機構預估中值顯示，假期因素以及出口放緩使得工業生產景氣有所回落，加上基數抬升，預計10月規模以上工業增加值同比增速降至5.5%。1-10月固定資產投資（不含農戶）同比降幅或小幅走闊至0.8%。同時，10月社會消費品零售總額同比增速可能進一步下行至2.8%，若如此將創下逾一年來最低增速。

　　人行今日進行2128億元7天期逆回購，公開市場有1417億元逆回購到期，即今日淨投放711億元。人行本周共進行11220億元逆回購，對沖本周逆回購到期量4958億元，即人行全周放水6262億元。
