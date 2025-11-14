《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.16%，芯片半導體領跌

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地10月規模以上工業增加值同比增長4.9%遜預期，社會消費品零售總額增長2.9%，兩者增速均為去年8月以來最低水平。首10月固定資產投資同比降幅進一步擴大至1.7%，創2020年6月以來最大降幅，遠遜於預期。國家統計局稱，國內結構調整壓力較大，經濟平穩運行面臨不少挑戰，下階段要全方位擴大國內需求，積極推動宏觀政策持續落地增效。



滬深股市低開低走，滬指半日收低0.16%，報4022.89點，深成指跌1.10%，創業板指軟1.74%。兩市上午成交額12328億元（人民幣．下同），較上個交易日少257億元或2%。



盤面上，存儲芯片概念領跌，板塊半日挫約2%。佰維存儲(滬:688525)跌超11%，中芯(滬:688981)三季度業績勝預期，股價反高潮半日跌1.8%。《路透》報道指，人工智能芯片的熱銷正給全球半導體行業帶來意想不到的漣漪效應。隨著製造商瘋狂囤積存儲芯片，較為普通的半導體供應已變得緊張。



中芯國際聯合首席執行官趙海軍也承認，當前行業內存儲價格上漲非常多，「存儲大周期」將對終端生產廠商帶來負面影響。無論是汽車、手機還是消費電子類產品，終端廠商來年都將感受到存儲的價格壓力和供應保障問題。這些因素傳導到代工上遊，影響是雙重的。由於下遊客戶無法確保存儲器充足供應，因此在制定來年生產規劃的時候都相對保守。

