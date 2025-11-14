《Ａ股行情》滬綜指收跌近1%失守4000點，本周跌0.18%三連升斷纜

A股市場震盪收低，滬綜指一度升至4034點逾十年高位，尾盤急跌、全日收挫0.97%，失守四千關，報3990.49點；按周跌0.18%，三周連升斷纜。今日深成指亦挫1.93%，創業板指跌2.82%。滬深兩市全日成交1.96萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量839億元或4%。



從板塊來看，存儲芯片跌幅最深、全日挫2.9%，佰維存儲(滬:688525)跌11%；另AI應用概念跌幅靠前，礦物製品及有色金屬也陷入調整。而海南板塊逆勢走強，海南海藥(深:000566)、海南礦業(滬:601969)多股升停。



受去年同期基數抬高、工作日減少以及出口放緩等多重因素影響，中國經濟10月繼續承壓，工業和消費單月同比增速均創14個月低點，固定資產投資累計增速則創逾五年最大降幅，凸顯房地產投資疲軟和基建投資乏力。



分析人士預計，短期內增長動能料延續弱勢，但今年全年經濟實現5%左右增速目標的難度並不大，年內出台額外刺激的緊迫性不高，決策層可能選擇為明年穩增長保留「彈藥」。



稍早國家統計局發言人表示，中國經濟運行還面臨不少風險挑戰，國內結構調整壓力較大，市場需求拉動仍顯不足，消費內生動能仍需增強；但中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4628.14 -1.57 上證指數 3990.49 -0.97 8379.70 深證成指 13216.03 -1.93 11201.10 創業板指 3111.51 -2.82 科創50 1361.23 -2.72 B股指數 257.09 -0.39 1.07 深證B指 1321.46 -0.09 0.52

《經濟通通訊社14日專訊》