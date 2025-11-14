【ＡＩ】李彥宏回應百度數字人現場互動「黑屏」：怕網絡擁堵沒用5G，改連「專線」卻失敗

據內地新媒體「極客公園」報道，在昨日舉行的百度世界2025大會上，慧播星數字人技術是百度(09888)創始人李彥宏重點介紹的首個產品，並安排了現場演示環節，但工作人員與「數字人羅永浩」實時互動時出現「黑屏」，幾經嘗試都未能成功，遂以「留下一個懸念，待大家稍後自行體驗」帶過。不過，後來現場臨時插入了第二次演示，效果非常好，之後到展區體驗與「數字人羅永浩」實時交流的觀眾爆棚。



報道指，大會後，李彥宏接受專訪時談到當時情況，稱「我後來問了，團隊為了保證效果，他連了一條專線，沒有用5G，因為現場有好幾千人，怕網絡擁堵，結果反而那條專線不是很穩定」。



李彥宏又表示，「當時我覺得特別遺憾。我昨天下午綵排的時候，我看它走過一遍這個流程，我覺得還效果挺好，所以我本來準備他演示完了之後，我上去講實時互動數字人有這個特點有那個特點。結果當時演示了好幾下沒成，我就在旁邊跟我們同事講，我說咱們再去嘗試一下，再來一遍也沒關係，一定要真實演示一下我們的技術。我聽說後來就直接轉到5G網絡就可以了」。

《經濟通通訊社14日專訊》