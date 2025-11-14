  • 會員
AH股新聞

14/11/2025 11:24

【聚焦人幣】人行陶玲：推動人民幣國際化，為全球貿易、投融資提供可靠新選項

　　據《路透》報道，中國人民銀行副行長陶玲今日在第十六屆財新峰會上表示，推動人民幣國際化的目標，是順應形勢變化和市場需求，為全球貿易、投融資活動提供一個可靠的新選項；人民幣跨境支付體系建設在逐步建立和完善，人民幣資產的吸引力愈來愈強。

*國際市場人民幣可投資資產仍需豐富*

　　她並指，目前企業投融資活動、貿易使用人民幣的意願愈來愈強烈，因為人民幣穩定、便利、成本低；在國際市場，人民幣的流動性並不充分，可投資資產還需要豐富，包括一些人民幣的風險管理工具。

　　她補充稱，各國都有意願維護自己的貨幣主權，比如美元其實是很有韌性的，歐洲央行也在致力於提高歐元在貨幣體系中的地位，這必然會產生一些相互競爭的關係。

*約束金融行業內捲式競爭，保持合理盈利空間*

　　她表示，下一步要促進在貿易、投融資方面的人民幣跨境使用，特別是企業走出去、跨境電商、海外倉、境外的工業園區；推動金融市場進一步開放，便利投資者投資中國的股票、債券市場；繼續建設和完善基礎設施支付體系。

　　此外，她還表示，要約束金融行業的內捲式競爭，保持合理的盈利空間；規範金融行業創新邊界，督促減少對金融行業的不當干預，促進經濟金融良性循環。
《經濟通通訊社14日專訊》

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

