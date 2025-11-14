《行業數據》Sensor Tower：點點互動兩款遊戲蟬聯出海手遊收入榜冠亞軍

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

Sensor Tower商店情報平台最新數據顯示，世紀華通(深:002602)旗下點點互動三款產品強勢引領10月中國出海手遊收入榜，《Whiteout Survival》和《Kingshot》持續包攬冠亞軍，《Tasty Travels:Merge Game》收入則再度上漲15%，排名升至榜單第17名。



來自檸檬微趣的三款合成手遊繼續強勢登榜，《Gossip Harbor》10月海外收入再創新高，環比增長9%，穩居10月收入榜季軍，同時是出海手遊收入增長榜第3名；《Seaside Escape》收入榜排名上升至第10名；《Flambe:Merge & Cook》收入勁增37%，首次躋身收入榜單第26名。



成立於2024年9月、註冊地為香港的神秘手遊商Florere Game的《Last Z:Survival Shooter》10月收入再次迎來19%的顯著上漲，達到2025年1月的15.5倍，蟬聯收入榜第4名，同時是收入增長榜第2名。



*嗶哩嗶哩《Trickcal:Chibi Go》登收入增長榜第4名*



嗶哩嗶哩(09626)推出的養成RPG《嘟嘟臉惡作劇》國際版《Trickcal:Chibi Go》於10月上旬正式上線日本、台港澳和美國等市場，憑借可愛的畫風、輕鬆的養成體系和治愈的捏臉玩法，迅速登頂日本App Store和Google Play手遊下載榜。10月該遊戲海外收入暴漲320%，首次入圍收入榜第27名，躍居收入增長榜第4名。



至於收入增長榜冠軍，是鷹角網絡、悠星網絡和心動網絡(02400)合作的《明日方舟》。《明日方舟》日服版10月14日推出全新支線故事，在全新劇情、限定角色和限時禮包等組合活動帶動下，10月15日遊戲海外流水飆升235%，創2025年之最，並登頂日本App Store和Google Play暢銷總榜，帶動10月海外整體收入激增123%。

《經濟通通訊社14日專訊》