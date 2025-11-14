  • 會員
14/11/2025 13:37

《中日關係》副外長孫衛東召見日本駐華大使，就日相涉華言論嚴正交涉

　　中方就日本首相高市早苗「台灣有事即日本有事」言論作出的抗議升級。中國外交部網站發文指，外交部副部長孫衛東昨日奉示召見日本駐華大使金杉憲治，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

　　孫衛東表示，高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

*孫衛東指高市言論極其錯誤、危險，促立即反思並收回*

　　孫衛東指出，高市的涉台言論極其錯誤、極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情，14億中國人民對此絕不答應。

　　孫衛東強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。80年前，英勇的中國人民歷經14年浴血奮戰，打敗了日本侵略者。80年後的今天，任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊。
《經濟通通訊社14日專訊》

