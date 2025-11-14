  • 會員
14/11/2025 13:50

《中泰關係》習近平見泰王：推進中泰鐵路等合作，擴大進口泰國農產品

▷ 習近平14日於北京會見泰王哇集拉隆功
▷ 雙方將推進中泰鐵路合作，擴大泰國農產品進口
▷ 泰方願擴大各領域對華合作，增進人文交流

　　國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的泰國國王哇集拉隆功。會見前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為哇集拉隆功和王后素提達舉行歡迎儀式。天安門廣場鳴放禮炮21響。哇集拉隆功在習近平陪同下檢閱解放軍儀仗隊，並觀看分列式。

*習近平：願積極支持泰國王室公益項目，助改善民生*

　　習近平表示，哇集拉隆功國王將中國作為首個國事訪問的大國，成為中泰建交以來首位訪華的泰國國王，充分體現了對中泰關係的高度重視和「中泰一家親」的深厚情誼。中方願同泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智能、數字經濟、航空航天等新興領域合作，讓兩國人民從中泰合作中獲得更多實利，促進人文交流，讓兩國民眾越走越親。中方願積極支持泰國王室公益項目，加強減貧經驗交流，助力泰國改善民生。

*泰王：願擴大各領域對華合作，增進人文交流*

　　哇集拉隆功表示，多年後再次來到中國，中國發生巨大變化，展現出現代化中國和美麗中國的嶄新面貌，祝賀中國經濟社會發展取得重大成就。泰中合作是兄弟間的合作。泰方願積極學習借鑑中國發展經驗，擴大各領域對華合作，增進人文交流，讓泰中友好更加深入人心。

　　哇集拉隆功曾在1987年至1998年間以王儲身份四次訪問中國，足跡遍及北京、上海、江蘇、新疆等十多個省、市、自治區。
《經濟通通訊社14日專訊》

