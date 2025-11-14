《Ａ股焦點》九陽股份連續第二日漲停，成網紅豆漿「概念股」

九陽股份(深:002242)意外成為「豆漿概念股」，即使澄清了「誤會」，今日仍然連續第二日漲停，報12.17元（人民幣．下同）。



九陽豆漿11日推出新品「哈基米南北綠豆漿」，一箱15袋、每袋150克，抖音平台售約29.9元。由於這款新品的名字和圖案結合了網絡熱梗和up主二創創意，因此迅速走紅，其抖音官方旗艦店顯示產品「已搶光」，銷量達17.6萬。



*短短3日九陽股份總市值漲逾16億*



沒想到資本市場也跟著起舞，追捧名字同樣有「九陽​​​」的九陽股份。九陽股份12日股價收升2.24%，報10.05元，總市值約76.68億元；13日更漲停，是近一年以來首次。九陽股份13日在投資者互動平台澄清，公司沒有哈基米hachimi相關產品，主營業務及產品聚焦於廚房小家電，公司及其下屬公司均不涉及食品、飲品類業務。然而，其股價今日再漲停，市值升至約92.86億元。



九陽豆漿隸屬於杭州九陽豆業有限公司，成立於2008年，主營商用豆漿設備及預包裝豆漿產品。九陽股份則成立於1994年，以小家電為主營業務，主要產品包括豆漿機、破壁機等。



值得注意的是，兩家公司以往曾存在股權關聯。根據九陽股份於2023年10月31日發布的公告，將其持有的杭州九陽豆業25.5001%股權全部轉讓，由創始人王旭寧控制的新公司接手，以「更好聚焦小家電主業」。

《經濟通通訊社14日專訊》