【數據解讀】機構：固投增速急降，反映房地產及基建投資疲軟乏力

國家統計局今日公布的10月多項經濟數據均創不同程度新低。10月工業增加值增4.9%，遜預期並為2024年8月以來最低；10月社會消費品零售總額增2.9%，雖略好預期但亦為2024年8月以來最低增速；首10月固定資產投資降1.7%，大幅低於預期的降0.8%，創2020年6月以來逾5年最大跌幅。



*保銀資本：料全年仍有望實現5%左右經濟增長目標*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，10月經濟活動溫和放緩。固定資產投資增速下降得相當快，反映出房地產投資疲軟以及基建投資乏力。不過，他認為，中國仍有望實現今年全年5%左右的增速目標，預計年內餘下時間不會出台刺激政策，明年一季度財政政策有望提供更多支撐。



*澳新銀行：數據弱但穩定，不足以觸發新政策支持*



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬亦認為，實現全年增速目標壓力不大。雖然數據緩步走低，但明年反彈可期。他並認為，政策面繼續持穩，當前數據弱但穩定的局面不足以觸發新的政策支持；預計12月中央會議政策定調以長期改革為主。

《經濟通通訊社14日專訊》