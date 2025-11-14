  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2025 14:51

【數據解讀】機構：固投增速急降，反映房地產及基建投資疲軟乏力

　　國家統計局今日公布的10月多項經濟數據均創不同程度新低。10月工業增加值增4.9%，遜預期並為2024年8月以來最低；10月社會消費品零售總額增2.9%，雖略好預期但亦為2024年8月以來最低增速；首10月固定資產投資降1.7%，大幅低於預期的降0.8%，創2020年6月以來逾5年最大跌幅。

*保銀資本：料全年仍有望實現5%左右經濟增長目標*

　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，10月經濟活動溫和放緩。固定資產投資增速下降得相當快，反映出房地產投資疲軟以及基建投資乏力。不過，他認為，中國仍有望實現今年全年5%左右的增速目標，預計年內餘下時間不會出台刺激政策，明年一季度財政政策有望提供更多支撐。

*澳新銀行：數據弱但穩定，不足以觸發新政策支持*

　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬亦認為，實現全年增速目標壓力不大。雖然數據緩步走低，但明年反彈可期。他並認為，政策面繼續持穩，當前數據弱但穩定的局面不足以觸發新的政策支持；預計12月中央會議政策定調以長期改革為主。
《經濟通通訊社14日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區